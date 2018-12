A Pisticci torna il Teatro di Camilla Cisterna

Torna il grande teatro in vernacolo di Camilla Cisterna e la compagnia teatrale pisticcese “La Nuova Frontiera” con la simpatica commedia in due atti “ Le feste, le figlie, le palle”, un lavoro ideato, scritto e presentato dalla stessa Cisterna, in programma nella Sala Giardino “Marbè” di Pisticci Scalo, in scena per ben tre serate consecutive, dal giovedì a sabato 29 dicembre. A divertire gli spettatori pisticcesi ma anche dei paesi limitrofi, che non si faranno sfuggire l’occasione per trascorrere una simpatica serata in allegria, oltre a Camilla nei panni della mitica “Zia Antunetta”, Brigitta Santamaria nel ruolo di Cristina, Carmen De Nittis che interpreta Lorenza, Rosa Palermo nel ruolo di Stella, Vito Quinto nei panni di Nicola, Anna Locantore che interpreta Maria Antonietta. Il divertente lavoro si avvarrà anche della collaborazione tecnica, grafica e scenografica di Elio e Giuseppe Darmento, con il supporto organizzativo di Giuseppe Santamaria. Come si ricorderà, la gloriosa Compagnia Teatrale “La Nuova Frontiera” che ormai festeggia i suoi 40 anni di attività, nacque quasi per scherzo, nel salone parrocchiale della Chiesa di Cristo Re del rione Matina sottana, durante l’inverno del 1978, incoraggiata non poco dal parroco don Leonardo Selvaggi. “L’equivoco”, questo il titolo del primo lavoro teatrale in dialetto pisticcese, e fu subito successo. Seguirono: “Filtri d’amore”, “L’amore non ha età”, “Noi, il telefono e gli americani”, e tanti, tanti altri, tutti ideati, scritti e portati in scena con i ragazzi de La Nuova Frontiera, appunto da Camilla Cisterna, in arte zia Antonietta, un’anziana pacchiana che attraverso otto lunghi lustri ha regalato tantissima allegria al nostro pubblico che l’ha sempre seguita, applaudita e voluta bene. Il nuovo spettacolo di scena queste sere ai Giardini Marbè, come si è verificato già in passato, potrebbe essere ripetuto nei mesi prossimi, in altri comuni come Policoro, Ferrandina e a Matera dove qualche anno fa si era già esibita con notevole successo al teatro Duni di via Roma. Il primo appuntamento è per le ore 21 di questa sera giovedì 27 dicembre. MICHELE SELVAGGI

