MATERA: Giovedì l’ultimo consiglio comunale del 2018

Ultimo consiglio comunale del 2018 è stato convocato alle ore 15 del 27 dicembre nella sala consiliare della Provincia.

Questo l’ordine del giorno dei lavori dell’assemblea:

INTERROGAZIONI:

A- Interrogazione a firma del consigliere comunale Augusto Toto avente ad oggetto: “Compendio immobiliare di Piazza Marconi, quali determinazioni per la futura gestione.”;

B- Interrogazione a firma del consigliere comunale Augusto Toto avente ad oggetto: “Ritardi atavici per l’avvio delle procedure necessarie per il rinnovo delle concessioni dei loculi già da tempo scadute e per i recupero delle somme dovute dai titolari delle concessioni e/o dai loro aventi titolo.”;

C- Interrogazione a firma del consigliere comunale Antonio Materdomini avente ad oggetto: “Funzionamento Consulta Giovanile.”;

D- Interrogazione a firma dei consiglieri comunali Daniele Fragasso e Antonio Materdomini avente ad oggetto: “Nomina consiglieri comunali nel consiglio di indirizzo della Fondazione “Matera-Basilicata 2019” ai sensi dell’art.14 dello Statuto.

COMUNICAZIONI:

Deliberazioni di prelievo dal Fondo di Riserva:

– n. 441 del 15/11/2018 (€. 2.500,00 per missioni del Sindaco e Amministratori);

– n. 448 del 26/11/2018 (€. 8.000,00 per affidamento servizi di assistenza alle procedure

concorsuali);

– n. 491 del 14/12/2018 (€. 5.878,84 per pagamento quota annuale all’ASMEL- centrale di committenza in house);

– n. 508 del 20/12/2018 (€. 30.000,00 per la gestione dei parchi cittadini ed il servizio di sfalcio delle aree urbane dal 9/11/2018 al 31/12/2018).

Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 499 del 20 dicembre 2018 avente per oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020”. Quote associative dovute all’ex Consorzio dei Comuni non Montani del Materano per gli anni 1991/1992. Riconoscimento debito fuori bilancio. Nomina Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2019-2021. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016. Approvazione nuovo Regolamento per l’organizzazione, il funzionamento e la gestione del Centro diurno comunale socio-educativo e socio-assistenziale per le autonomie dei disabili.

Matera 24 dicembre 2018