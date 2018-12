L’Avis regionale di Basilicata, in occasione delle festività natalizie, coglie l’occasione per ringraziare tutte le sedi per il lavoro svolto durante quest’anno, per garantire l’autosufficienza di emazie sul territorio regionale, e tutte le donatrici e tutti i donatori che, con il loro piccolo gesto, hanno contribuito a salvare delle vite umane.

Buon Natale e felice anno nuovo a tutti.

Potenza 24 dicembre 2018