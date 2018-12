A Mottola Natale in collina

Shopping, gastronomia, musica e artisti di strada. Questa sera, a Mottola, ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età. Una giornata ricca di appuntamenti quella odierna, organizzata dall’associazione commercianti “Nuovo Borgo” nell’ambito della rassegna “Natale in collina”.

Una due giorni, , all’insegna del Natale, con tutta una serie di iniziative che hanno portato le famiglie a uscire e passeggiare per il centro, raggiunto anche da forestieri. In molti hanno voluto scoprire anche il fascino invernale di Mottola, addobbata con luminarie di ogni sorta, che la rendono essa stessa un presepe vivente naturale, arroccato su una collina che sovrasta il golfo dello Ionio.

Sabato sera, il centro, da Piazza XX Settembre a Largo Chiesa Madre, passando per Corso Vittorio Emanuele si è riempito di famiglie. A intrattenere i più piccoli, i cantastorie, i trampolieri, i trucca bimbi e bolle di sapone, oltre a pop corn e zucchero filato. Grande performance degli sportivi della palestra Dream Body e stand di gastronomia tipica locale.

Domenica, l’offerta e’ aumentata. Alle 16,30 presso il CineLabum, proiezione del film per bambini Hugo Cabret, mentre dalle 17, presso il Murderc, ex biblioteca, workshop di tamburello e canti natalizi con la Pro Loco.

Mentre alla Madonna delle Sette Lampade si è tenuto il presepe vivente dalle 18 alle 22, nel centro, inoltre ad allietare i presenti il circo di strada Pachamama, con il trio di musicisti itinerante; e, ancora, uno spettacolo di danza aerea con i trampolieri e lo spettacolo Roue Cyr. Sculture con palloncini per i piccoli, mascotte e, poi, lui, il classico Babbo Natale a distribuire caramelle nella sua casa, allocata in Pizza XX Settembre, a pochi metri dalle giostrine. Alle 22,30, poi, in Largo Chiesa, concerto dei Napolatino. Per tutti, poi, gastronomia con tipicità locali e cantine del territorio, oltre a mercatini natalizi dell’artigianato a cura dell’associazione “Santeramo Antica”.

Così anche Mottola si veste di Natale con i commercianti del centro, che messi insieme da Massimiliano Zazzara, Luca Maellaro e Francesco Ragno, hanno voluto, dopo anni, far rivivere anche a Mottola le festività natalizie con serate a tema, cercando di creare quella sinergia che tra gli stessi commercianti, negli ultimi, anni si era persa.