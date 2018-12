A Gravina in Puglia la Giornata della Trasparenza

Favorire lo sviluppo della cultura della legalità ed accorciare le distanze tra cittadini e Pubblica Amministrazione, fino ad azzerarle. Questi i temi che saranno al centro della Giornata della Trasparenza, organizzata dal Comune di Gravina in Puglia per favorire il radicamento del valore della trasparenza e della prevenzione della corruzione in ambito amministrativo, oltre che momento di ascolto e confronto per favorire così il coinvolgimento della cittadinanza nell’attività dell’amministrazione, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi ed il controllo sociale.

L’appuntamento è all’incontro pubblico che si svolgerà Giovedì 27 Dicembre alle 16, nei saloni dell’aula consiliare. Ai saluti del sindaco Alesio Valente e di Maria Filippa Digiesi, presidente dell’assemblea consiliare, seguiranno gli interventi del vicesindaco Maria Nicola Matera e del segretario generale dell’ente, Antonella Tampoia, responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune. Previste anche le relazioni di Vito Spano, dirigente dell’Area Amministrativa-Finanziaria dell’ente, e di Raffaella Vignola, responsabile dei Servizi Demografici. Nel corso della manifestazione, in particolare, saranno illustrate le novità in materia di trasparenza, anticorruzione e servizi al cittadino, con particolare riferimento al percorso avviato dall’amministrazione comunale per la transizione al digitale.