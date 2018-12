Montescaglioso: 41enne denunciato dai Carabinieri

Nel corso della settimana, i Carabinieri della Compagnia di Matera, nell’ ambito dei predisposti servizi tesi al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Matera un 41enne del posto ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i militari della Stazione di Montescaglioso, nell’ambito di apposito servizio di controllo del territorio sia nelle vie del centro che in quelle periferiche, nel mentre transitavano in una zona di campagna, hanno notato un soggetto a piedi che, alla vista dei militari operanti ha incominciato a correre. I militari si sono subito posti all’inseguimento ed il 41enne, nel tentativo di sfuggire alle proprie responsabilità, ha gettato qualcosa tra la vegetazione. I carabinieri dopo averlo fermato, lo hanno prima sottoposto a perquisizione e successivamente hanno rinvenuto nella zona circostante un pacchetto di sigarette contenente alcune dosi di cocaina ed eroina, risultato essere l’oggetto che il 41enne poco prima aveva gettato via.

L’uomo, alla luce degli elementi di prova emersi e ricostruita la dinamica dei fatti, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, mentre la sostanza stupefacente rinvenuta è stata sottoposta a sequestro.