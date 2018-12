Regolamento centro storico, l’assessore Fiore: “Commercianti già auditi”

“Il Regolamento sull’arredo urbano nel centro storico è ancora in discussione nella commissione competente che lo sta analizzando articolo per articolo, comma per comma. Dopo questa fase di discussione da parte dei rappresentanti delegati dagli elettori materani, saranno audite tutte le associazioni rappresentative delle categorie produttive della città”.

E’ quanto sostengono l’assessore ai Sassi e al Centro Storico, Angela Fiore e il presidente dell’analoga commissione consiliare Angelo Bianco.

“Non esiste alcuna dimenticanza da parte del Comune di Matera – sottolinea l’assessore Fiore – nei confronti dei commercianti, che sono già stati ascoltati in due occasioni, né c’è la volontà di snobbare il loro contributo. L’Amministrazione sta cercando di portare in Consiglio una proposta di Regolamento che tenga conto delle legittime posizioni dei cittadini e degli operatori commerciali, fermo restando che l’interesse preminente da tutelare è quello della conservazione e del decoro urbano dei luoghi storici della città. Non ci potranno essere difformità, né si potranno in futuro tollerare arredi discutibili sotto il profilo estetico e dei materiali utilizzati. Appena avremo una bozza di discussione che vorremmo condivisa prima di tutto tra maggioranza e minoranza consiliare, sentiremo le associazioni di categoria e ascolteremo le loro proposte”.