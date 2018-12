Unibas, prorogati i termini per la presentazione delle domande per l’ammissione a quattro Master

L’Università della Basilicata ha prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni per l’ammissione a quattro Corsi di Master universitari: in particolare è stato prorogato al 7 gennaio 2019 il termine per il Master universitario di I livello in “Idrocarburi e Riserve: Sicurezza e Controllo Ambientale nelle attività di produzione di Idrocarburi naturali” (Iris) e del Master universitario di I livello in “Progettazione e Comunicazione per i Patrimoni Culturali”. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni è stato invece prorogato al 21 gennaio 2019 per il Master universitario di II livello in “Petroleum Geoscience” e per il Master universitario di II livello in “Business Administration (Mba)”. Di conseguenza sono state anche modificate le date dei colloqui per l’ammissione a questi quattro Master. Tutte le informazioni sono disponibili sulla home page del sito internet dell’Ateneo ( www.unibas.it nella sezione “In primo piano”.