Cifarelli su progetto scolastico progettazione itinerari turistici

L’assessore regionale alle Politiche di Sviluppo, lavoro, formazione e ricerca è intervenuto oggi, a Policoro, alla presentazione dell’iniziativa “Dalle scuole per le Scuole: attraversando la Basilicata dalla Magna Grecia a Matera”

“Grazie alla collaborazione tra enti locali, scuole ed associazionismo diffuso su tutto il territorio regionale è stato possibile realizzare un progetto che prevede una serie di itinerari turistici e culturali ideati dalle scuole lucane e destinati agli istituti scolastici di tutta Italia: questo intenso gioco di squadra rappresenta il vero valore aggiunto di un lavoro di qualità, che ha permesso ad ognuno di declinare la propria creatività, il proprio talento e, soprattutto, l’amore per una regione ricca di cultura e di bellezze paesaggistiche”. Lo ha detto oggi, a Policoro, l’assessore della Basilicata alle Politiche di Sviluppo, lavoro, formazione e ricerca, Roberto Cifarelli, intervenendo alla presentazione del progetto “Dalle scuole per le Scuole: attraversando la Basilicata dalla Magna Grecia a Matera”. L’esponente dell’esecutivo lucano ha ricordato che l’iniziativa nasce nell’ambito dell’Accordo quadro tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur), la Regione Basilicata e i Comuni di Matera e di Policoro, con la collaborazione di importanti presìdi culturali territoriali quali il circolo “La Scaletta” di Matera ed il “Circolo Velico Lucano” di Policoro e con il sostegno della Fondazione Matera-Basilicata 2019. “Ringrazio tutti i sottoscrittori dell’Accordo quadro, l’Ufficio Scolastico Regionale, la Fondazione Matera-Basilicata 2019, l’Apt Basilicata, i Comuni, le associazioni – ha detto ancora Cifarelli – ma soprattutto le studentesse, gli studenti ed i docenti di tutte le scuole lucane: con voi – ha concluso – la Basilicata ha una marcia in più”.