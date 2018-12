Campagna apistica: scadenza bando per contributi 31/12/2018

L’importo disponibile per le misure dirette al miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura è pari a 52.727 euro

“E’ pari a 52.727 euro l’importo disponibile per le misure dirette al miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura previste dal programma triennale 2017/2019 al fine di sostenere, attraverso un contributo, le azioni di assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori, acquisto di piccole attrezzature per la conduzione dell’apiario, acquisto di arnie antivarroa per la lotta contro aggressori e malattie dell’alveare, acquisto di sciami e/o api regine per il ripopolamento del patrimonio apistico”. Lo rende noto il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali. Il bando per la presentazione delle domande di contributo per la campagna apistica 2018/2019, con scadenza entro le ore 12 del 31 dicembre 2018, è stato pubblicato sul BUR n. 52 in data 1 dicembre 2018. Tutte le informazioni e le modalità di accesso ai contributi sono reperibili sul sito della Regione Basilicata – www.regione.basilicata.it – sezione Dipartimento Politiche Agricole e Forestali.