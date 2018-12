Braia: 737 mila euro per altri 8 comuni, integrazione Mis. 7.4 PSR

Nuove risorse per il miglioramento della vita delle comunità rurali sono state destinate a Viggianello, Tramutola, Ruoti, Pietragalla, Grassano, Picerno, Nova Siri, Avigliano

“Miglioramento della vita delle comunità rurali, a contrasto dello spopolamento a cui sono soggette e servizi. Integrate nuove risorse destinate ai Comuni per l’ammodernamento di strutture pubbliche, attrezzature, spazi ludico-culturali, destinati ai bambini, alle famiglie, ai cittadini tutti, anche creando nuovi luoghi di aggregazione sociale. Con un ulteriore incremento della dotazione finanziaria di euro 737.116,57, altri 8 comuni sono stati ammessi a finanziamento, ad integrazione della graduatoria definitiva a valere sul bando “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali – Sottomisura 7.4 Investimenti per la creazione, modernizzazione ed estensione dei servizi di base per le popolazioni rurali” – II finestra del Psr Basilicata 2014-2020, che prevedeva una dotazione finanziaria complessiva di 6 milioni di euro, ripartiti in due finestre. Lo rende noto l’Assessore alle Politiche Agricole e Forestali, Luca Braia. “Sono finanziate tutte le pratiche ammesse con punteggio pari a 61. Si tratta, nello specifico, dei comuni di Viggianello, Tramutola, Ruoti, Pietragalla, Grassano, Picerno, Nova Siri, Avigliano che si aggiungono alle 21 progettualità già finanziate precedentemente con la Misura 7.4 – II finestra”.