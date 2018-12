Asp: Il 27 dicembre a Lauria l’evento “Diritti Umani, Diritti Negati e Salute Mentale”

Il prossimo 27 dicembre si terrà a Lauria l’evento “Diritti Umani, Diritti Negati e Salute Mentale”, con proiezione del docufilm “La Giostra”, organizzato in occasione dei 70 anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dei 40 anni dall’approvazione della “Legge Basaglia”. L’evento è organizzato dal Direttore della UOC Centro di Salute Mentale di Lauria Dott.ssa Alfonsina Guarino si svolgerà presso la Sala Consiliare del Comune di Lauria, con inizio alle ore 16:00. Tra gli ospiti il coordinatore del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli, Maurizio del Bufalo. L’incontro sarà preceduto dalla cerimonia di intitolazione del Centro Diurno Psichiatrico “La Giostra”, che si terrà presso il Centro di Salute Mentale, in via XXV Aprile, sempre a Lauria. All’evento parteciperanno: Angelo Lamboglia, Sindaco di Lauria; Giovanni B. Chiarelli, Commissario ASP; Pietro Fundone, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASP.

Correlati