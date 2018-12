A Venosa la Giornata della Legalità

A Venosa ill 22 dicembre c.a. avrà luogo la Giornata della Legalità con il Convegno sulla Legalità promosso dal Senatore Arnaldo Lomuti . Il principio di Legalità è una grande conquista della società democratica, rappresenta oggi come non mai la massima garanzia di libertà per poter convivere insieme in una società organizzata. La legalità è il principio fondamentale della democrazia, è il mezzo per rispettare le regole della convivenza civile è la salvaguardia dei diritti individuali.

Programma giorno 22 dicembre

ore 11:00

Nicoló Mannino, Presidente del Parlamento della Legalità internazionale, incontra gli studenti,

dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Ernesto Battaglini” di Venosa.

ore 18.00

Hotel Orazio

Convegno sulla Legalità

intervengono

Nicoló Mannino, Presidente del Parlamento della Legalità internazionale.

Senatore Arnaldo Lomuti Commissione Giustizia Senato, Commissione parlamentare eco-mafie.

Antonio Mattia, candidato Presidente Regione Basilicata.

Gianni Leggieri, Consigliere Regionale.

modera Gennaro Grimolizzi.