“UN’ALTRA VOLTA DA RISCHIARE” ERMAL META feat. J-AX DAL 4 GENNAIO SU RADIO LASER

Nuovo anno e grandi novità:

il 25 gennaio verrà pubblicato un prezioso cofanetto che contiene il DVDdel Concerto – sold out – dello scorso 28 aprile al Forum di Assago (MI).

Oltre al DVD, “Ermal Meta – Non Abbiamo Armi – Il Concerto” conterrà anche un disco live e 2 brani inediti, il primo dei quali è un singolo scritto e cantato da ERMAL META e J-AX e s’intitola UN’ALTRA VOLTA DA RISCHIARE.

“L’amore è uno sport violento

senza elmetto

danno la vittoria all’un percento

novantanove volte è un fallimento”.



Due artisti e due stili per nulla simili, che come recita un vecchio adagio, essendo opposti si attraggono e formano una poderosa stretta di mano e di voci…

“Sono quel rumore che diventa suono

Sono come sono e non ti chiederò perdono”.



Una nuova avventura per Ermal Meta, che prima di partire in tour nei Teatri con GnuQuartet, vi augurerà il Buon Natale – il 24 Dicembre- con il Concerto di Natale e il Buon Anno da Bari, in entrambi i casi in prima serata su Canale 5.