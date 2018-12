RAFFAELLA CARRA’ – MERRY CHRISTMAS EVERYONE (R.Carrà Version)

Il brano per augurarvi Buone Feste!



Il Natale si avvicina per tutti e per l’occasione Merry Christmas Everyone (R.Carrà Version) è l’augurio speciale sotto l’albero durante le feste natalizie.

Il brano, estratto da “Ogni volta che è Natale”, è on air in TV per la nuova comunicazione CARPISA “Carpisa for everyone” ed è un brano carico di serenità, vitalità e scintillante come la copertina dell’album.

“Ogni volta che è Natale”, uscito lo scorso 30 novembre, ha segnato il grandissimo ritorno discografico di Raffaella Carrà ed è disponibile in quattro versioni:

Standard version CD, Deluxe Edition 2CD, LP, Super Deluxe.



Buon Natale & Felice Anno Nuovo!