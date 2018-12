“Presepi a Bernalda” – XVII Rassegna di arte presepiale

Dal 21 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

Castello medievale –P/zza S. Bernardino-

Bernalda – (MT)

Per il prossimo Natale, la Sede di Bernalda dell’Associazione Italiana Amici del Presepio, presenta la XVII mostra di arte presepiale denominata “Presepi a Bernalda”. La location scelta quest’anno è il Castello medievale tornato a splendere dopo la lunga ristrutturazione.

Vasta e varia la presenza di presepi realizzati dai soci dell’associazione e di altri provenienti da altre località come Matera, Taranto, Padula (SA), Giffoni Valle Piana (SA), Foggia, Capurso (BA), Giovinazzo (BA), Massafra (TA), Statte (TA), Grottaglie (TA), Conversano (BA),Adelfia (BA), Trani (BAT), Gioia del Colle (BA), Castellaneta (TA), Lama (TA), Ginosa (TA), Laterza (TA)),Marconia (MT), Napoli, Cardito (Na), Boscotrecase (Na), Torre Annunziata (Na) Torre del Greco (Na), Casoria (Na) e Castellabate (Sa).

L’esposizione, sarà arricchita dalla presenza di presepi in miniatura, presepi internazionali come quelli provenienti dalla Palestina, Perù, Kenya, Bolivia, Senegal, Madagascar e Brasile e dai presepi realizzati dagli alunni della scuola media di Bernalda per i quali è stato indetto il “Premio don Mimì D’Elia” concorso presepiale giunto alla settima edizione.

L’inaugurazione è prevista per venerdì 21 dicembre alle ore 20,00 e sarà presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo alla presenza di autorità civili e religiose.

Lattarulo Emilio



Titolo: “Presepi a Bernalda”

Sottotitolo: XVII rassegna di arte presepiale

Date: dal 21/12/18 al 6/01/19

Orari: Feriali 17,30 – 20,30 Festivi 10,30 – 13,00 – 17,30 – 21,00

01 gennaio – 17,30 – 21,00

Luogo: Castello medievale -P/zza S. Bernardino- Bernalda (MT)



Biglietto: INGRESSO LIBERO

Mail per informazioni: e.lattarulo@virgilio.it

Sito internet: http://www.presepibernalda.com

Didascalia Immagine e Copyright:

locandina evento

Fonte: Lattarulo Emilio