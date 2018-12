Paulo Londra – “Adan Y Eva” arriva su Radio Laser

Paulo Londra

E’ il nuovo fenomeno della Urban mondiale con il singolo

Adan Y Eva

88 milioni di Global Streams su Spotify

15 milioni e mezzo di ascoltatori mensili

#14 nella Global top 50 di Spotify

E in questa settimana in crescita in Italia su Spotify

al #153 della top 200

al #6 della Viral Top

Paulo Londra è riuscito a infrangere tutti gli schemi nel mondo della trap, questo giovane artista ha un enorme carisma , lodato da J Balvin nel suo account Instagram e prodotto dallo staff di Bad Bunny, a 19 anni, Paulo Londra sta diventando un nome forte nella trap globale. Ha iniziato a poco a poco, nel mondo del freestyle, con uno stile attento e senza insultare o insultare nessuno, un caso raro in questo mondo. Tuttavia, con la forza del talento, Paulo si sta facendo strada personalmente, per raggiungere la massima popolarità. Il suo stile rilassato è chiaramente visibile nel suo primo singolo”Relax” (2017), una canzone che parla di Dio e di essere grato. A poco a poco, Paulo Londra ha conquistato il cuore di molte persone, con buoni testi lontano dallo stile conflittuale di altri rappers, preferisce la gentilezza

Ha partecipato all’età di 15 anni a battle rap e ha gareggiato in gare di freestyle. Ha raggiunto la fama quando ha partecipato alla battaglia di El Quinto Escalón, che ha vinto.

Il suo interesse per l’hip hop è iniziato in giovanissimo con la visione del film 8 Mile, con Eminem che è diventato il suo idolo. Del film, Paulo Londra ha commentato “Sono rimasto stupito da come un uomo bianco è stato creato per essere rispettato in quella cultura, per quel minuto in cui ha dovuto dimostrare tutto,”

È il terzo artista argentino a entrare nella lista di Billboard Social 50, dopo Lali Esposito e Martina Stoessel