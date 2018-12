Giovinazzo: Deteneva in casa oltre 35 grammi di hashish, pregiudicato in manette.

Nascondeva nella cappa della cucina oltre 35 grammi di hashish suddiviso in dosi, nonché sostanza da taglio ed un bilancino di precisione. E per questo è finito in manette.

È la scoperta fatta l’altra sera a Giovinazzo, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 29enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, durante uno specifico servizio, insospettiti da un continuo andirivieni di giovani che entravano in un portone nella via Antinaccio di Giovinazzo hanno compiuto una perquisizione presso l’abitazione del giovane.

Durante le operazioni di ricerca, nella cucina, i militari, dopo aver spostato la cappa sovrastante il piano cottura, hanno rinvenuto 35 grammi di hashish, suddiviso in dosi, pronte ad essere cedute nel mercato illecito dello spaccio.

Il 29enne, su disposizione dalla Procura della Repubblica di Bari, è stato poi sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di giudiz