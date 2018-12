FONDI EUROPEI, LEZZI: SU RENDICONTAZIONE LAVORO A TESTA BASSA FINO A ULTIMO MINUTO

ROMA 20 dicembre – “Mancano 11 giorni alla scadenza del 31 dicembre, termine ultimo per effettuare le rendicontazioni sui fondi europei da parte delle Regioni, dove si sta lavorando a testa bassa per non perdere risorse fondamentali per il Sud e i cittadini. Ogni caricamento di schede progetto inviate alla Commissione europea si traduce in risorse che non ci vengono sottratte e che possono produrre benefici sui nostri territori.” Lo scrive, sulla pagina Facebook ufficiale del ministro per il Sud, Barbara Lezzi.

“Nonostante il ritardo accumulato, l’accelerazione che tutti stiamo imprimendo mi fa ben sperare. So che il personale degli uffici regionali preposti è molto impegnato e che si sta compiendo il massimo sforzo. A tutti loro, che ringrazio, chiedo di insistere e proseguire: fino all’ultimo minuto dell’ultimo giorno utile.”