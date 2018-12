A Policoro venerdì presentazione catalogo Scuole per Matera 2019

Nell’ambito dell’Accordo Quadro siglato tra il MIUR, la Regione Basilicata, il Comune di Matera e il Comune di Policoro quale capofila dei Comuni lucani per la realizzazione di progetti didattico-culturali in occasione della nomina di Matera quale Capitale europea della cultura 2019, il giorno 21 dicembre 2018 alle ore 10:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Policoro vi sarà la presentazione del Catalogo “Dalle Scuole per le Scuole: percorsi culturali MATERA-BASILICATA 2019”, risultato della collaborazione sinergica e strategica tra il MIUR e gli enti locali. Lo rende noto il Comune di Policoro. “I protagonisti assoluti del progetto sono gli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado della Basilicata che tramite un concorso di idee promosso dal MIUR e dall’ Ufficio Scolastico Regionale, hanno realizzato 23 percorsi trasversali ed interdisciplinari per far conoscere ai loro coetanei italiani e non, i patrimoni storici, archeologici, naturalistici e culturali della Regione, diventando essi stessi ciceroni dei beni materiali ed immateriali presenti nel territorio lucano”.

