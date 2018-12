A Gravina in Puglia stop a fuochi d’artificio e botti proibiti.

Fino al 7 gennaio stop a fuochi d’artificio e botti proibiti.

Lo prevede un’ordinanza adottata dal sindaco Alesio Valente. Nel suo provvedimento, trasmesso alla Polizia Municipale ed alle forze dell’ordine perché ne sia garantita l’osservanza – con l’invito ad intensificare i controlli – il primo cittadino impone sull’intero territorio comunale, dalle ore 20 del 22 Dicembre 2018 e fino all’alba del 7 gennaio 2019, il divieto di vendita ed uso di prodotti pirotecnici. Una decisione, precisa il sindaco, «adottata a tutela della quiete pubblica e per prevenire il potenziale verificarsi di eventi anche tragici in danno delle persone, soprattutto anziani e minori, oltre che per garantire l’incolumità psico-fisica degli animali», in considerazione del persistere di un utilizzo a volte irresponsabile e pericoloso di ordigni e prodotti pirotecnici. Sono pertanto prescritti una serie di divieti che riguardano, in particolare, la vendita «in forma ambulante di ogni tipo di fuochi d’artificio ascrivibili alle categorie IV e V, compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie». In particolare, vengono interdetti l’uso e la vendita dei fuochi «che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo rauto o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminoso». Ulteriori restrizioni sono fissate per i minorenni anche con riguardo all’utilizzo dei fuochi esclusi dai divieti elencati, mentre sono ovviamente esclusi dall’elenco delle restrizioni soltanto gli spettacoli professionali debitamente autorizzati. Confermato inoltre il divieto «per tutti coloro che hanno disponibilità di aree private, finestre balconi, lastrici solari et similia, di consentirne a chiunque l’uso per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza». Per i trasgressori fissate sanzioni amministrative pecuniarie oscillanti tra i 25 ed i 500 euro, cui si aggiunge la sospensione dell’autorizzazione o licenza, per 10 giorni, a carico dei venditori di fuochi proibiti titolari di licenza amministrativa.

Maggiori dettagli e l’ordinanza completa sono disponibili sul sito internet del Comune di Gravina in Puglia, all’indirizzo www.comune.gravina.ba.it.