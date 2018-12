Venosa: Truffe agli anziani, i consigli dei Carabinieri

l Comandante della Compagnia Carabinieri di Viggiano, Capitano Lucia Audino, alla presenza del Presidente dell’Università della Terza Età del luogo, Avvocato Mariateresa Angeli, ha tenuto, in Viggiano, presso la Biblioteca Comunale, un incontro informativo, patrocinato dal Comune, sul tema delle “Truffe agli anziani”.

L’appuntamento, che ha coinvolto numerosi cittadini, inquadrato in una mirata campagna dispiegata su tutto il territorio nazionale dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e, in particolare, del Comando Legione Basilicata, è stato utile per fornire consigli e spunti di riflessione sul particolare fenomeno.

Gli anziani presenti hanno manifestato vivo interesse per l’argomento trattato, interagendo con l’Ufficiale dell’Arma a cui sono state rivolte varie domande in relazione ai suggerimenti e casi illustrati.

È stata sottolineata la necessità di collaborare e segnalare immediatamente al Numero Unico di Emergenza 112, oppure recandosi presso il competente Comando Stazione Carabinieri, i casi in cui si presentano sospetti appartenenti alle Forze dell’Ordine, tenendo presente che gli stessi, solitamente, indossano l’uniforme e hanno veicoli riconoscibili, comportandosi, analogamente, allorquando si ricevono anomale telefonate, nel corso delle quali vengono segnalati incidenti stradali od eventi insoliti, occorsi a familiari per i quali vengono richieste somme di denaro.

Sono stati commentati una serie di accorgimenti utili per potersi agevolmente sottrarre ad indebiti propositi di malfattori che agiscono sia personalmente che a mezzo telefono o via web.

Agli intervenuti è stato distribuito una copia dell’opuscolo informativo edito dalla rivista “Il Carabiniere” dal titolo: “Truffe agli anziani: i consigli dell’Arma”.