Tar Basilicata si pronuncerà sui ricorsi per la data delle elezioni il 9 gennaio

ll Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata deciderà nella camera di consiglio del prossimo 9 Gennaio sui ricorsi relativi alla data per le elezioni regionali in Basilicata, fissate dalla giunta regionale per il 26 Maggio 2019, in concomitanza con le elezioni europee.

La decisione è stata presa mercoledì mattina dal collegio giudicante in camera di consiglio.

Diversi i ricorsi presentati contro la decisione della Regione Basilicata di votare a maggio: il Movimento 5 Stelle, il coordinatore di Idea Basilicata Francesco Pagano,il’Associazione nazionale Consiglieri e assessori comunali e il consigliere comunale di Ruoti Franco Gentilesca. Se il Tar dovesse accogliere il ricorso si voterebbe il 17 Marzo 2019