Raffele Fitto a Matera

“Raffaele Fitto sarà a Matera all’hotel Palace domani 20 dicembre alle ore 19,30 per presentare il progetto di federazione tra Direzione Italia e Fratelli d’Italia recentemente sottoscritto in Europa ed in Italia con il presidente Giorgia Meloni”.

Lo annuncia Cosimo Latronico (Noi con l’Italia) cha aggiunge: “Una forza che mette insieme esperienze del centro destra italiano per rilanciarlo, guardando ai bisogni del Paese che chiede stabilità e sviluppo per superare la crisi che mortifica risorse importanti e penalizza alcune aree cruciali come il mezzogiorno. L’incontro di Matera di Raffaele Fitto ribadisce la centralità del Mezzogiorno, che deve recuperare un’attenzione, oggi mancante, nelle politiche di sviluppo dell’Europa e del governo del Paese”.

