Premiazioni dei concorsi natalizi al Villaggio di Babbo Natale.

Serata finale per i due concorsi culturali promossi dal Villaggio di Babbo Natale. Si tratta del premio letterario “Piccoli versi di Natale” con l’associazione culturale Matera Poesia 1995 e del concorso fotografico “Fotografi in erba” in collaborazione con il Fotoclub Matera.

Le premiazioni dei due concorsi si svolgeranno in contemporanea giovedì 20 dicembre dalle ore 18 presso il Dichio garden center di Matera, I concorsi sono dedicate agli alunni di Scuola Primaria e Secondaria 1°grado.

Il Villaggio di Babbo Natale promuove varie iniziative per le scuole, come la Festa degli Alberi e il concorso Presepi a Matera, cercando da anni di innescare un processo culturale importante per il territorio che circonda Matera. Tutte le attività culturali svolte sono patrocinate gratuitamente da Matera 2019.

“La partecipazione è cresciuta rispetto all’edizione precedente e questo ci fa felici. – afferma Giovanni Dichio, amministratore del Dichio garden center – giovedì sarà una festa con i bambini e i ragazzi che hanno partecipato, tanto più che saranno premiati addirittura da Babbo Natale”.

L’appuntamento è per giovedì 20 dicembre dalle ore 18, presso il Dichio garden center di Matera. Per info 331-9891338.