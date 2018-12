Oltre 8 Meuro in arrivo da Agea per gli agricoltori

“Come anticipato nelle settimane scorse, in arrivo da Agea altri pagamenti per oltre 8 milioni di euro agli agricoltori di Basilicata”. Lo rende noto l’assessore della Basilicata alle Politiche Agricole e Forestali, Luca Braia. “Sono stati emessi nella giornata odierna i decreti n. 227 e 228 – prosegue l’esponente dell’esecutivo lucano – rispettivamente per 1,3 milioni di euro e 6,7 milioni di euro, attraverso i quali è stato autorizzato il pagamento per circa 1200 domande di aiuto e rispettivi agricoltori a valere su diverse misure del Psr Basilicata 2014-2020, in particolare per quanto riguarda soprattutto il biologico, l’integrato, le indennità compensative, il primo insediamento, la promozione e valorizzazione dei prodotti di qualità. Sale quindi ad oggi a 133.872.265 euro, corrispondente al 20,1 per cento della dotazione finanziaria della programmazione, l’avanzamento della spesa del PSR Basilicata 2014-2020, per il quale la nostra regione ha già raggiunto gli obiettivi di target con due mesi di anticipo rispetto al 31 dicembre 2018.”

