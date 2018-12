Matera, Liceo “Tommaso Stigliano” presenta Concerto natalizio

Per il secondo anno di seguito, consolidando la felice intesa con la Basilica Cattedrale e l’Arcidiocesi di Matera e Irsina, il Liceo “Tommaso Stigliani” di Matera presenta il suo Concerto natalizio, intitolato “Il Suono del Natale”, giovedì 20 Dicembre, alle ore 19:30, in Cattedrale.

L’iniziativa, sostenuta dall’incoraggiamento del Dirigente Scolastico Rosanna Papapietro, rientra nell’ambito del Progetto di Ampliamento dell’Offerta Formativa “Musica a Scuola”, curato dai docenti del Liceo Musicale “Stigliani”, ed in particolare i Proff. Bonello, Fracchiolla, Monaco, Monitillo. Il Progetto, rivolto a tutti gli studenti del Liceo “Stigliani”, non solo a quelli iscritti al settore musicale, prevede un percorso di ricerca, analisi e studio interpretativo musicale, artistico e letterario volto alla produzione di eventi e performance, di cui il concerto di Natale è solo una delle varie tappe laboratoriali previste.

La calda musica, le note gioiose della tradizione natalizia internazionale, le esecuzioni corali, in cui si cimenteranno giovani studenti anche non di settore, sono un ottimo strumento di coesione e aggregazione comunitaria. Questa la sfida del “Suono del Natale” che porterà in scena ragazze e ragazzi desiderosi di mettersi in gioco e di comunicare il loro amore per la musica, donando al contempo un po’ di pace, gioia e serenità a tutti coloro che vorranno, con la loro partecipazione all’evento, porgere ascolto.

Al concerto parteciperà anche il Coro ITES “F.M Genco” di Altamura.

Verranno eseguite musiche di Du Mont, Tallis, Haendel, Rutter, brani tradizionali natalizi, Gospel e Spiritual.

