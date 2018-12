Venosa: Evade dagli arresti domiciliari, arrestato dai Carabinieri.

I Carabinieri della Stazione di Venosa hanno arrestato, in flagranza di reato, un 30enne del luogo ritenuto responsabile di evasione.

In particolare, i militari hanno sorpreso il soggetto, già sottoposto agli arresti domiciliari, mentre passeggiava per le strade di Venosa, in violazione alle prescrizioni derivanti dalla misura cautelare alla quale assoggettato dal settembre scorso.

Nella circostanza, i militari dell’Arma lo avevano trovato in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare, di 800 grammi circa di hashish, oltre a bilancini di precisione e materiale vario utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

L’episodio rende evidente l’efficacia dei servizi di controllo del territorio che i Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza stanno intensificando sul territorio, anche con l’approssimarsi delle festività natalizie e di fine anno, al fine di prevenire e reprimere qualsiasi forma di illegalità, oltre che assicurare costanti verifiche nei confronti di soggetti gravati da misure restrittive della libertà personale.