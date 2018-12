SIVERAL: oggi esce ALVADRET il nuovo singolo della rock band!

Da oggi, martedì 18 dicembre, è disponibile in digital download, sulle piattaforme streaming e in rotazione radiofonica “Alvadret”, nuovo singolo dei Siveral, band milanese capitanata da Antonio Magrini. Il brano,accompagnato da un lyrics video online lo stesso giorno sui social della band, è il secondo estratto del disco “The future is analog”, la cui uscita è prevista per la primavera del 2019.

<<“Alvadret” è uno dei brani più intensi dell’ album – Raccontano i Siveral – e si basa su un’idea ritmica molto serrata, quasi un loop. L’armonia è semplice ma ricca di arrangiamenti stratificati con chitarre e synth sempre in dialogo a formare un unico spesso strato di supporto alla voce. La melodia e l’interpretazione vocale supportano il testo che raccoglie momenti e pensieri di esperienze e viaggi interiori. È un brano da ascoltare in solitaria facendosi trasportare dalle emozioni che crea per farsi avvolgere e stupire.>>

“Alvadret” è stata scritta da Leah Janeczko e composta da Antonio Magrini, che ne ha curato anche la produzione artistica con Max Zanotti (Deasonika, Casablanca, Rezophonic). Il brano è stato registrato al 2000spire Recording Studio (Ronago – Como) da Max Zanotti ad esclusione delle batterie, registrate da Simone Bertolotti al Whitestudio 2.0(Milano). Mix e master di Tancredi Barbuscia, Greenriverstudio (Varese).

Hanno suonato: Antonio Magrini (voce, chitarra, programmazione), Lorenzo Pasquini (chitarra), Fernando De Luca(basso), Giovanni Tani (batteria).

BIO

I Siveral sono Antonio Magrini (voce, chitarra, synth), Lorenzo Pasquini (chitarra), Fernando De Luca (basso) eGiovanni Tani (batteria). La band nasce nel 2014 a Milano da un’idea di Antonio Magrini e trova subito un proprio stile musicale: un alternative prog rock dalle sonorità moderne e potenti e da una trama sonora ricca di colori e sfumature. Nelnovembre 2015 pubblicano il primo EP omonimo per la My Place Records .A seguito dell’uscita del disco nel corso del2016 la band calca molti palchi importanti tra i quali quello del Market Sound (Milano), aprendo il concerto ai Bad Religion, e del Live Club di Trezzo (Milano), in apertura ai Killing Joke. Parallelamente il gruppo porta avanti un tour in formazione acustica. Attualmente la band ha concluso la registrazione del primo full lenght intiolato “The Future is Analog”, previsto per la fine del 2018 e anticipato dal singolo “Awake” e “Alvadret”.

