SANREMO GIOVANI: DIEGO CONTI IN GARA CON “3 GRADI”

Giovedì 20 e Venerdì 21, Diego Conti salirà sul palco di Sanremo Giovani con un brano scritto da lui che racconta un amore fugace fra due giovani, nato proprio durante le giornate del Festival di Sanremo. La gara, condotta da Pippo Baudo e Rovazzi andrà in onda su Rai Uno in prima serata.

“3 Gradi” di Diego Conti è nella rosa dei 24 brani finalisti di Sanremo Giovani . Nel brano (Edizioni Rusty Records e Thaurus Publishing), scritto da Diego e composto assieme al producer Marco Schietroma (a.k.a. Mark Twayne) di Richveel, Diego racconta un amore fugace che si consuma tra due giovani, nel cuore di una gelida notte, che rappresenta, nelle parole del cantautore, “l’incontro più vero che abbia mai avuto in 23 anni di vita”.

“Un anno fa, durante la settimana del Festival di Sanremo, ho conosciuto una ragazza bellissima; ci siamo innamorati. La passione e il desiderio erano talmente forti e folli che ci siamo trovati per strada e, nonostante facesse freddissimo (3 gradi), non abbiamo resistito a tutta quella attrazione”. Diego Conti

Il video di “3 gradi” è disponibile su YouTube. Prodotto da Edizioni Rusty Records e Thaurus Publishing, nel video del brano viene messa in risalto quella “febbre d’amore” che ha coinvolto metaforicamente, e non solo, l’artista.