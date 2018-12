Ringo letterario”: c’è Mark Mc Candy con i suoi racconti umoristici

Secondo appuntamento della rassegna al Caffè Il Giglio di Martina Franca: venerdì alle 19 l’autore barese presenta il suo nuovo libro, “Solo post in piedi”. Dialoga con lui il giornalista Vincenzo Parabita

Venerdì 21 dicembre al Caffè Il Giglio di Martina Franca va in scena il secondo appuntamento della rassegna di libri Ringo letterario. Ospite della serata sarà Mark Mc Candy, che presenterà il suo nuovo spassoso libro, “Solo post in piedi” (Radici Future). Si tratta di racconti brevi che intrattengono il lettore per pochi minuti ma lo fanno riflettere per molto tempo. Nati per seguire il ritmo veloce di oggi e per farsi leggere in attesa di qualcosa o di qualcuno. Converserà con l’autore il giornalista Vincenzo Parabita. Si comincia alle 19.

Il Caffè Il Giglio è situato in via Vittorio Emanuele 8, nel centro storico di Martina Franca. L’ingresso è libero. Per info e prenotazioni: 080.4805972 – 380.4385348.

IL LIBRO

Decine di brevi racconti ai confini della realtà ma anche sulla voglia di magia e sulla voglia di tenerezza. Storie difficili ma con un sottofondo di ironia o situazioni irreali per scherzare sulle nostre difficoltà quotidiane. Questo libro è la naturale prosecuzione di “Avanti c’è un post” dello stesso autore. Storie brevi che intrattengono il lettore per pochi minuti ma lo fanno riflettere per molto tempo. Nate per seguire il ritmo veloce di oggi e per farsi leggere in attesa di qualcosa o di qualcuno.

La storia tra Luisa e Valerio sotto la spinta della raccolta differenziata, i problemi con diversi tipi di shampoo del fidanzato di Olimpia o la mamma che vuole scattare, con il figlio, cinque fotografie negli stessi luoghi di quaranta anni prima, sono alcune delle istantanee che ti terranno compagnia. Fatti trasportare nella magica storia di un faro scozzese, accanto ad un contadino che mangia seduto sotto un ulivo centenario oppure ad ascoltare il lamento di una donna scambiata per un fresco vino bianco del 1981 e infine a spiare l’amore fugace e genuino di una panettiera di un paese di provincia.

Tante storie per tante emozioni. Ridere, piangere, ritrovare se stessi nei racconti è sempre qualcosa di coinvolgente. Una raccolta ironica, fresca e intelligente per trascorrere con la giusta leggerezza il tuo prezioso tempo.

L’AUTORE

Mark Mc Candy è lo pseudonimo di Marco De Candia: 56 anni, sposato, due figli. Legge il primo libro importante a 6 anni nel 1968. È Cuore di Edmondo De Amicis. Viene segnato profondamente dalle storie dei piccoli eroi che abbondano nel libro. Crescendo segue tutte le favole di A mille ce n’è capendo che il cappottino rosso non serve. La formazione letteraria continua con il passaggio alla produzione di Salgari tra pirati e corsari. Tutti i concetti vengono tenuti insieme da una lettura quotidiana del Corriere dei Piccoli prima e dal Corriere dei Ragazzi poi.

Dopo aver dato vita al blog Mark Mc Candy – Lo scrittore della porta accanto pubblica la sua prima raccolta di brevi racconti Avanti c’è un post nel 2017 con Radici Future, suscitando l’interesse di migliaia di lettrici e lettori che lo seguono in tutta Italia. A maggio di quest’anno, sempre per Radici Future, è uscito “Solo post in piedi”.