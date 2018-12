Progetto Nova Siri e Civica Civica su tensostruttura provinciale

I Gruppi di opposizione in seno al Comune di Nova Siri, “Progetto Nova Siri” e “Civica Civica”, hanno avanzato una formale richiesta al Presidente della Provincia di Matera, avv. Piero Marrese, affinchè le associazioni sportive di Nova Siri possano utilizzare la Tensostruttura provinciale attualmente in uso esclusivo al Liceo Classico di Nova Siri ISIS Pitagora.

Da qualche anno, si legge nella nota a firma dei consiglieri Acinapura e Simonetti, sul territorio comunale si registra un costante incremento degli iscritti alle varie discipline e pratiche sportive, per lo più bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 14 anni, che la esercitano per il tramite delle associazioni sportive dilettantistiche, regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali. Purtroppo la carenza di strutture comunali costituisce un limite per il pieno sviluppo di tutte le attività sportive-ricreative che faticosamente le associazioni sportive locali cercano di promuovere.

Ad oggi, ad esempio, durante il periodo invernale le attività delle scuole calcio e delle altre associazioni dilettantistiche vengono svolte nella palestra della scuola media “I.C. Luigi Settembrini” che, per dimensioni, risulta assolutamente insufficiente a garantire il costante utilizzo da parte di tutte le associazioni.

Per queste ragioni, concludono i consiglieri, abbiamo colto positivamente l’apertura del neo Presidente Marrese che sulla questione ha manifestato sin da subito l’interesse a che la struttura sportiva provinciale possa essere utilizzata, compatibilmente con le esigenze del Liceo Classico a cui afferisce, anche dalle locali associazioni sportive.