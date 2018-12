Matera 2019: Lezzi: ” In sei mesi fatto eccellente lavoro”

“Per Matera capitale europea della cultura 2019 abbiamo fatto un eccellente lavoro, nonostante la situazione ereditata. Tutte le opere che esponenti locali e nazionali del Partito Democratico dicono oggi di volere e che non hanno fatto nel corso degli anni, in sei mesi non si possono fare. Si possono avviare, ed è esattamente quello che abbiamo fatto.” Lo ha detto il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, nel corso di una diretta Facebook.

”Personalmente sono andata a Matera ogni mese per poter accelerare il più possibile la realizzazione delle opere, e siamo riusciti comunque a fare un buon lavoro. Sono convinta dell’ottima riuscita dell’evento che verrà inaugurato tra meno di un mese e posso assicurare che Matera non verrà dimenticata dopo il 2019, ma proseguiremo a lavorare affinché abbia i collegamenti viari e ferroviari che merita.