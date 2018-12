Hardwell – How You Love Me (feat. Conor Maynard & Snoop Dogg) su Radio Laser

HARDWELL

IL DJ superstar olandese torna con un singolo su Spinnin’ Records, una hit dal taglio pop dance che vede la partecipazione di Snoop Dogg e Conor Maynard

‘HOW YOU LOVE ME ( feat CONOR MAYNARD & SNOOP DOGG)

Hardwell è un artista dalle mille sfaccettature. Uno dei top DJ/Producers della scena elettronica mondiale, boss di un etichetta e filantropo grazie alla sua iniziativa educativa su scala globale.

Dalle hit del DJ Producer olandese si passa alle sue collaborazioni con artisti internazionali del calibro di Craig David, Jason Derulo e Austin Mahone fino ai remix per artisti come Rihanna, Coldpla,y Example, Moby e The Wanted. Come DJ ha suonato sui più grandi e importanti palchi del mondo dall’Ultra Music Festival, al Coachella, al Tomorrowland, Lollapalooza ed EXIT festival, e realizzato ben due world tour ‘I Am Hardwell’ suonando in venue come la London’s Brixton Academy, il circuito di Hockenheim in Germania, The Forum a Los Angeles, e al Madison Square Garden di New York . Nel 2013 Hardwell è stato il DJ #1 al mondo nella the DJ Mag Top 100 DJ Poll confermandosi come la nuova superstar proveniente dall’Olanda. Seguendo le orme di grandi come David Guetta e Tiësto and David Guetta e competendo con altri grandi come Avicii e Armin van Buuren, il venticinquenne Hardwell è stato (ai tempi) il più giovane DJ a vincere il prestigioso riconoscimento. Nel 2014 la super star olandese ha replicato arrivando di nuovo al #1 DJ e ha chiuso il 2018 al #3.

Hardwell è anche un filantropo grazie alla creazione di un progetto educativo su scala globale e alla creazione della United We Are Foundation. Nel dicembre 2015 ha creato un evento intitolato ‘World’s Biggest Guestlist’ nel DY Patil Stadium di Mumbai in cui ha radunato ben 70,000 fans nella sua personale guestlist. Un evento seguito da più di 10 milioni di persone in live streaming che è riuscito a recuperare fondi a sufficienza per istruire più di 22,000 bambini per i prossimi 10 anni. Dopo il successo di questo primo evento, Hardwell e Guestlist 4 Good ne hanno realizzato un secondo nel 2017riuscendo a radunare circa 75.000 persone al D.Y. Patil Stadium e riuscendo a raggiungere l’obiettivo di un numero di donazioni sufficiente a provvedere all’educazione di 100.000 bambini delle baraccopoli di Mumbai. Hardwell ha sempre mosso folle e messo insieme culture diverse nella sua carriera. Nel Maggio 2018, ha anche suonato al festival della finale della UEFA Champions League a Kiev e suonato quest’anno all’Amsterdam Dance Event (ADE) con la Metropole Orchestra per one-off show intitolato ‘Symphony: The Global Revolution of Dance’ in cui Hardwell ha ripercorso 30 anni di musica dance con un orchestra pop jazz.

Hardwell utilizza molto anche la tecnologia per interagire coi suoi fan: il primo artista a pubblicare la sua musica anche attraverso la app per mobile di Shazam il primo a realizzare un evento in live streaming a 360 gradi event live stream ha creato il suo Facebook Bot. Ed è stato tra i primi ad interessarsi alla tecnologia Blockchain technology risultando il primo DJ a inserire i suoi diritti nella blockchain.

Con più di 9.1 milioni ‘like’ on Facebook, più di 7.98 milioni follower su Twitter, 5.1 milioni di follower on Instagram e 844 milioni di click sul suo canale YouTube, Hardwell si è confermato come uno degli artisti più “cliccati” nella scena elettronica.

Hadwell arriva oggi con un nuovo singolo dal taglio pop, un brano che vede la presenza di Snoop Dogg e Conor Maynard e che promette di essere la nuova hit pop dance per la radio italiana