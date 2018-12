Confindustria Basilicata: Seminario su Fatturazione Elettronica

Cosa cambia, come funziona e soprattutto quali sono i nuovi adempimenti introdotti dalla fatturazione elettronica che, come previsto dalla Finanziaria 2018, sarà obbligatoria a partire dall’1 gennaio tra privati titolari di partita IVA.

La società di servizi CONFORMA – Confindustria Basilicata formazione, ha dedicato un seminario per approfondire tutti questi aspetti, realizzato in collaborazione con ANCE Basilicata, l’Agenzia delle Entrate di Basilicata e il patrocinio dell’Unione dei Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Potenza.

Un’iniziativa che ha fatto registrare un ottimo successo di presenze e molto interesse da parte di imprese associate e professionisti.

L’appuntamento informativo è stata anche occasione per chiarire alcuni aspetti che hanno generato allarmismi in vista della sua introduzione.

La diffusione della fatturazione elettronica, infatti, può rappresentare un fattore cruciale per l’evoluzione e la digitalizzazione del Paese, poiché potenzialmente in grado di favorire l’ammodernamento e la semplificazione, non solo dei processi gestionali delle imprese, ma anche delle procedure di “audit” dell’Amministrazione finanziaria.