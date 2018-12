Agnese Gallicchio (M5S) su Election Day

“Noi del MoVimento 5 Stelle siamo favorevoli al meccanismo dell’ Election Day, perché permette di risparmiare risorse pubbliche e di aumentare la partecipazione al voto. Detto questo, ci preme chiarire che l’emendamento da inserire nella Manovra non soltanto non riguardava un election day per la Basilicata, ma è stato in ogni caso ritirato.” Lo dichiara attraverso una nota Agnese Gallicchio

Portavoce M5S al Senato. ” Questo significa – conclude – che la questione sarà affrontata successivamente per arrivare all’obiettivo con il percorso più virtuoso possibile nel rispetto della durata dei consigli regionali.”

