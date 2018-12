A Trebisacce il Convegno “Prevenzione è vita”

Nuovo appuntamento per il progetto “Prevenzione è Vita”, curato dall’Assessorato alla Sanità del Comune di Trebisacce. Dopo l’importante e partecipato evento dedicato all’Ictus Cerebrale, sarà la prevenzione e i danni derivanti dall’alcolismo il tema centrale dell’incontro previsto per mercoledì 19 dicembre, alle ore 10.30 presso l’Aula Magna dell’Istituto E. Aletti di Trebisacce.

Il convegno, nato su iniziativa e impulso del delegato alla Salute nelle scuole, il Dott. Mario Chiatto, ha trovato immediatamente un riscontro favorevole ed entusiasta nella dirigente scolastica dell’Istituto Aletti, Marilena Viggiano, che ha scelto di inserire l’iniziativa nell’ambito del progetto “Alimentare la Salute”, dedicato appunto alla ricerca dell’insegnamento di un corretto stile di vita per gli studenti.

Relatore dell’evento sarà il Dott. Luciano Corrado, già Direttore del Laboratorio Biochimica Medica e Tossicologica dell’ASP di Cosenza, che metterà la propria esperienza e competenza al servizio degli alunni dell’Istituto Aletti e dei partecipanti al convegno.

L’assessore Campanella ha dichiarato, in merito all’iniziativa: “Siamo giunti al secondo appuntamento di Prevenzione è Vita, questa volta dedicato agli studenti, la cui salute ci sta particolarmente a cuore. Continueremo nei prossimi mesi su questa linea, certi che offrire al territorio una serie di incontri, confronti e opportunità di visite mediche gratuite possa essere uno stimolo ad un approccio più corretto nei confronti della tutela alla propria salute. Queste iniziative vogliono essere anche una parziale risposta, per tutta la popolazione, in merito alla carenze della nostra sanità caratterizzata da liste di attesa interminabili”.

