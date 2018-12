Malhara – “B come Branco” da oggi su Radio Laser!

Giorgia Barletta, in arte Malhara è nata a Rimini nel gennaio del 2000. Frequenta il liceo delle scienze umane a Pesaro e studia canto dall’età di 9 anni e fin da piccolissima manifesta questa grande passione.

Attualmente studia Canto sotto la guida della Professoressa Pennisi Annarosa di Lugo di Ravenna e suona inoltre anche pianoforte e chitarra.

Nel 2018 presenta il suo nuovo singolo “B come Branco”, scritto da Franco Marino e dal noto maestro Adelmo Musso, con l’etichetta Top Records.

Ecco lo spirito della canzone che presenta Malhara:

“In questo mondo che non gira e che si sente stanco

E ci crediamo solo se stiamo in branco

E ci sentiamo tutti B come Branco”