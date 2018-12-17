IL BILANCIO DELL’ATTIVITA’ OPERATIVA DEI CARABINIERI IN BASILICATA NEL 2018

IL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “BASILICATA”, GENERALE DI BRIGATA ROSARIO CASTELLO, INSIEME AL COMANDANTE PROVINCIALE DI POTENZA, COLONNELLO NICOLA ALBANESE, HA INCONTRATO LA STAMPA PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE PER IL CORDIALE SCAMBIO DI AUGURI, IN VISTA DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE.
NEL CORSO DELL’ INCONTRO, E’ STATA ILLUSTRATA L’IMPORTANTE AZIONE DI PREVENZIONE SVOLTA DA TUTTI I COMANDI DELL’ARMA CHE OPERANO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE, CHE HA VISTO CONSOLIDARSI SEMPRE PIU’ IL RAPPORTO DI FIDUCIA E DI COLLABORAZIONE TRA I CITTADINI E I CARABINIERI DELLE STAZIONI, PRESIDI DI LEGALITA’ IN OGNI COMUNE LUCANO.
NEL CORSO DEL 2018, SUL PIANO DEL CONTROLLO DEL TERRITORIO SONO STATE CONTROLLATE 118.000 PERSONE E oltre 90.000 AUTOMEZZI NEI CENTRI URBANI E LUNGO LE PRICIPALI ARTERIE STRADALI.
LE PERSONE DENUNCIATE IN STATO DI LIBERTÀ, SONO STATE CIRCA 5.000, MENTRE OLTRE 500 QUELLE ARRESTATE IN FLAGRANZA DI REATO E IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI EMESSI DALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA.
NEL CORSO DEI VARI SERVIZI SONO STATI SEQUESTRATI KG 26 DI SOSTANZE STUPEFACENTI, NONCHE’ 268 ARMI DI VARIO GENERE E OLTRE 2700 MUNIZIONI.
SUL PIANO DELLA SICUREZZA STRADALE SONO STATE ELEVATE oltre 11.000 CONTRAVVENZIONI (FRA CUI 191 PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E 41 PER GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI).
SONO STATI INOLTRE ESEGUITI PIU’ DI 500 INTERVENTI PER INCIDENTI STRADALI SULLE STRADE DELLA BASILICATA, NELL’AMBITO DEI QUALI 5 PERSONE DEFERITE PER OMICIDIO STRADALE.
SONO, ALTRESI’, DA SOTTOLINEARE GLI IMPORTANTI RISULTATI SUL PIANO DEL CONTRASTO AL TRAFFICO DI DROGA, PER ULTIMO CON GLI ARRESTI, A NOVENBRE SCORSO, DI 21 PERSONE PER LO PIU’ DI NAZIONALITA’ NIGERIANA OPERANTI SUL CAPOLUOGO DI REGIONE, E IN TEMA DI LOTTA ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA CON LA DISARTICOLAZIONE DI UN PERICOLOSO SODALIZIO MAFIOSO GRAVITANTE NELL’AREA DEL METAPONTINO.
PARTICOLARMENTE EFFICACE ANCHE L’OPERA SVOLTA DAI REPARTI SPECIALI DELL’ARMA DAI CARABINIERI DELL’ORGANIZZAZIONE FORESTALE, DAL NUCLEO ANTISOFISTICAZIONE E SANITÀ, DAL NUCLEO OPERATIVO ECOLOGICO, DAI I NUCLEI ISPETTORATO DEL LAVORO DI POTENZA E MATERA, CHE HANNO AFFIANCATO L’ARMA TERRITORIALE FORNENDO IL LORO SIGNIFICATIVO CONTRIBUTO SPECIALISTICO NEL CONTRASTO, TRA L’ALTRO, AL LAVORO NERO, ALLE VARIE FORME DI CAPORALATO, AGLI ABUSI NEL SETTORE AMBIENTALE, FORESTALE E AGROALIMENTARE.
L’ANNO CHE ORMAI VOLGE AL TERMINE HA FATTO REGISTRARE UNA EFFICACE VICINANZA ALLA POPOLAZIONE CHE HA SUSCITATO UNANIMI E FORTI CONSENSI, ANCHE GRAZIE ALLA INTENSA AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE VERSO LE PERSONE ANZIANE PER TUTELARLE DALLE TRUFFE, CHE SPESSO MINANO LA SERENITÀ DI QUESTE FASCE DELLA NOSTRA SOCIETÀ.
UNA PARTICOLARE ATTENZIONE È STATA DEDICATA ANCHE AI GIOVANI CON INCONTRI E TESTIMINONIANZE NELLE SCUOLE SUI TEMI DELLA LEGALITA’ E DELLA SICUREZZA, A CUI HANNO PRESO PARTE ANCHE I PREFETTI E I PROCURATORI DELLA REPUBBLICA, OLTRE ALLE AUTORITA’ SCOLASTICHE.
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