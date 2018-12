CSI Potenza: torna il “Natale dello Sportivo”

CHIESA SAN GIOVANNI BOSCO – MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE

Alle 18.30 Santa Messa con S.E. Ligorio, a seguire brindisi augurale per le festività natalizie

Si rinnova l’annuale appuntamento con il “Natale dello Sportivo” organizzato dal CSI di Potenza, un momento in cui dirigenti, atleti e genitori di tutte le nostre Società si incontrano per vivere insieme un pomeriggio di spiritualità, di incontro, di amicizia e di speranza.

Come ogni anno, la solenne celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Ligorio, a partire dalle ore 18.30, seguirà un momento conviviale a cui prenderanno parte i volontari, le società sportive affiliate al CSI e le famiglie dei giovani atleti, dove ci si potrà scambiare gli auguri di Natale.

Il momento della celebrazione eucaristica è quello in cui potremo, con la partecipazione di tutti, raccogliere beni alimentari, di lunga conservazione, da offrire alle famiglie bisognose della nostra città. È nostra intenzione, creare i presupposti per realizzare un’esperienza che non si può raccontare o spiegare ma che bisogna semplicemente vivere, contribuendo a far diventare lo sport principio generativo di relazioni, stile di vita, comportamento, dialogo, partecipazione.

Il CSI di Potenza, è da sempre portatore sano di principi tra i quali la visione dello sport imprescindibile dalla sfida educativa, tenendo sempre fede al motto “Chi corre da solo può arrivare primo, ma soltanto chi lo fa con gli altri arriva lontano!”.

Potenza, 17 dicembre 2018