CINQUE ATLETE DELLA HOCKEY PATTINAGGIO MATERA AL RADUNO HP 100 FEMMINILE DI GIOVINAZZO

Anche 5 atlete della Hockey Pattinaggio Matera a Giovinazzo per il raduno HP 100 femminile organizzato dalla FISR – Federazione Italiana Sport Rotellistici. All’appuntamento, accompagnate dal responsabile del settore giovanile della HP Matera, Emanuele Santochirico, hanno preso parte anche Luisa Lamacchia, Valeria Calia, Cristina Santochirico, Monica Matera e Irene Diana. Il progetto HP 100 è partito lo scorso anno e mira a monitorare la formazione tutti gli atleti che intraprendono e praticano la disciplina dell’hockey su pista, istituendo degli appuntamenti fissi mensili secondo il modello della “scuola italiana di hockey”; 100 perchè nel 2020 l’Hockey su pista italiano compirà un secolo di vita. Con HP 100, ricorda la FISR, si vuole creare un circolo virtuoso verso tutti i club per proseguire il lavoro fatto nell’ultimo lustro, cercando di aumentare il livello tecnico con l’obiettivo di avere più atleti disponibili per le selezioni di rappresentative nazionali. “Una ottima esperienza, rimarcano dalla HP Matera, fondamentale per la crescita degli atleti; buoni test, aggiunge Emanuele Santochirico, per valutare proprio il livello delle nostre atlete. Gli allenatori Caricato, Gallotta e Rotolo, quest’ultimo preparatore dei portieri, hanno avuto la possibilità, conclude Santochirico, di illustrare gesti tecnici davvero interessanti.” Prossimo raduno il 20 gennaio.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Matera, 17/12/18