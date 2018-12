Matera: Murgia Timone off limits per auto e bus turistici dal 1 dicembre al 6 gennaio

Niente auto sul Belvedere di Murgia Timone per tutto il periodo natalizio.

Con un’ordinanza del settore polizia locale, è stata disposta l’istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta, con rimozione coatta dei veicoli, nel tratto di strada tra la località Iazzo Gattini ed il piazzale Belvedere, dalle ore 11 alle ore 17, dei giorni prefestivi e festivi dal 1° dicembre 2018 al 6 gennaio 2019.

Dal provvedimento sono esclusi frontisti, bus del trasporto pubblico locale, i mezzi a noleggio con conducente (Ncc), taxi, bus scoperti, mezzi di soccorso e di polizia, veicoli al servizio di persone titolari di contrassegno per diversamente abili, ma non i pullman turistici.

Sempre dal primo dicembre e fino al 6 gennaio saranno istituite navette bus che partiranno da Piazza San Pietro Caveoso ed effettueranno soste in piazza Matteotti e Villa Longo prima di arrivare sul Belvedere e ritornare in città seguendo lo stesso percorso. Il servizio sarà attivo dalle 11 alle 17, vale a dire negli stessi orari in cui sarà in vigore il divieto.

“Abbiamo voluto liberare il Belvedere dalle auto nel periodo natalizio – spiega l’assessore alla Mobilità, Angelo Montemurro – per permetterne una fruizione migliore da parte dei cittadini e dei visitatori. Il prevedibile aumento delle presenze turistiche e dei bus in quel periodo dell’anno produce spesso una circolazione caotica dei veicoli in una parte della città che non può essere assediata dai mezzi a motore. Abbiamo previsto un servizio navetta per consentire a chiunque di recarsi su Murgia Timone e speriamo così di incentivare l’utilizzo dei servizi pubblici anche per altri itinerari”.